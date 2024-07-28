«المزرعة النموذجية» على منصة التتويج

شهدت مسابقات المزرعة النموذجية بفئاتها الثلاث (المحاضر الشرقية، والمحاضر الغربية، ومدن الظفرة) والظفرة لنخبة الرطب، منافسة وتحدياً بين المزارعين المشاركين في مهرجان ليوا للرطب بدورته الـ20، التي تقام في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث.

وتوجت اللجنة المنظمة الفائزين في المسابقات بحضور مدير المهرجان مدير إدارة التخطيط والمشاريع في هيئة أبوظبي للتراث عبيد خلفان المزروعي، وعدد من ممثلي الجهات الراعية والداعمة والمزارعين وزوار المهرجان.

وأسفرت النتائج في مسابقة المزرعة النموذجية - المحاضر الشرقية، عن فوز ورثة عبدالله حاذه عبدالله المرر بالمركز الأول، وفي المركز الثاني سلمى مصبح الكندي المرر، وفي المركز الثالث سعيد خلفان سيف سعيد الهاملي، وفي المركز الرابع معلا علي مرشد خميس المرر، وفي المركز الخامس أحمد مرشد المرر.

وذهب المركز الأول في مسابقة المزرعة النموذجية - المحاضر الغربية إلى ورثة عيسى فارس سعيد المزروعي، ونالت المركز الثاني قماشة سيف بطي المزروعي، وحل في المركز الثالث سيف صياح سالم طماش المنصوري، وفي المركز الرابع محمد عبدالله البوعينين المزروعي، وفي المركز الخامس مباركة سالم جابر المنصوري.

وذهب المركز الأول في مسابقة المزرعة النموذجية - مدن الظفرة إلى خليفة سهيل علي ربيع المزروعي، وحصل على المركز الثاني شليويح مطر سيف حمدان المنصوري، ونال المركز الثالث محمد سعيد سالم المنصوري.

وكانت لجنة تحكيم مسابقة المزرعة النموذجية قد زارت المزارع المشاركة، وتأكدت من الاشتراطات المطلوبة، وهي: ألا تقل مساحة المزرعة المراد المشاركة بها عن 15 دونماً، وأن تشتمل المزرعة على النخيل وغيره من الأشجار بما يتماشى مع مساحة الأرض، كما قيمت اللجنة المعايير الخاصة بالمسابقة والتي تركز على النظافة العامة للمزرعة، واستخدام أساليب الري الحديثة الموفرة للمياه، والالتزام بالشروط والضوابط العامة لمكافحة الآفات الزراعية، وأن تكون المزرعة محددة بسور وبوابة.

واطلعت على المتطلبات الأخرى مثل: توافر سكن ملائم للعمال، وأماكن تخزين للمنتجات الزراعية، وأماكن تخزين للمدخلات الزراعية مثل المبيدات والأسمدة وغيرهما، وكذلك توافر أماكن لمخلفات المزرعة.

«النخبة»

أظهرت نتائج «مسابقة الظفرة لنخبة الرطب» في مهرجان ليوا للرطب ذهاب المركز الأول إلى ورثة عبدالله حاذه عبدالله المرر، فيما كان المركز الثاني من نصيب ورثة عيسى فارس سعيد المزروعي، وحل في المركز الثالث مبارك جمعه مبارك صلهوم القبيسي، وفي المركز الرابع عبيد سعيد نصيب خميس المزروعي، وحل خامساً أحمد سيف محمد الفلاسي.