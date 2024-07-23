إعلان أسماء لجنة تحكيم «سرد الذهب»

أعلن مركز أبوظبي للغة العربية التشكيل الجديد للجنة العليا لجائزة «سرد الذهب 2024»، وتضم اللجنة نخبة من الأدباء والمفكرين والخبراء في تخصصات ذات صلة بفروع الجائزة. ويترأس اللجنة الكاتب والإعلامي الإماراتي علي عبيد الهاملي، وتضم كلاً من الدكتور محمد الصفراني، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة طيبة بالمدينة المنورة، في المملكة العربية السعودية، والدكتورة أسماء الأحمدي، الأستاذ المشارك في الأدب الحديث والنقد بقسم اللغة العربية وآدابها بجامعة الملك عبدالعزيز، في المملكة العربية السعودية، والدكتور سعيد يقطين، الباحث المغربي في السرديات والنقد الأدبي والنظرية الأدبية، والدكتورة ميرال الطحاوي، الأستاذ المشارك في الأدب العربي الحديث رئيس قسم الكلاسيكيات ودراسات الشرق الأوسط في كلية الآداب والثقافات الدولية بجامعة ولاية أريزونا في الولايات المتحدة الأميركية.

وقال رئيس اللجنة علي عبيد الهاملي: «إن الجائزة التي تحتفي بالهوية والثقافة العربية الأصيلة تستكمل منظومة الجوائز الأدبية الراقية التي يديرها مركز أبوظبي للغة العربية، من أجل تعزيز مفرداتها في نفوس الأجيال الجديدة».

و«سرد الذهب» جائزة سنوية أطلقها مركز أبوظبي للغة العربية في عام 2022، وتهدف إلى دعم الفن الشعبي في رواية القصص العربية في جميع أنحاء العالم العربي، وجاء تأسيسها تقديراً للتقاليد العريقة في سرد القصص باللغة العربية، بما في ذلك الانتشار الدائم للحكايات الشعبية والأساطير التي تعد جزءاً لا يتجزأ من التراث والثقافة والفكر العربي. وتتكون الجائزة من ست فئات، هي: القصة القصيرة - الأعمال السردية غير المنشورة، والقصة القصيرة - الأعمال السردية المنشورة، والسرود الشعبية، وفئة الرواة التي تحتفي برواة الأدب والسير الشعبية من دولة الإمارات والعالم العربي. وفئة السرد البصري، والسردية الإماراتية، وتكرم الأعمال الأدبية التي تعزّز الهوية الإماراتية، وتعتمد على التاريخ والجغرافيا والرموز الإماراتية، وتتخذها منطلقاً لبناء عمل نوعي متميز.

علي عبيد الهاملي:

. الجائزة تحتفي بالهوية والثقافة العربية الأصيلة من أجل تعزيز مفرداتها في نفوس الأجيال الجديدة.