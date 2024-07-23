«الشارقة للكتاب» تفتح باب التسجيل في «مؤتمر الناشرين»

أعلنت «هيئة الشارقة للكتاب» فتح باب التسجيل في الدورة الـ14 من «مؤتمر الناشرين» الذي تنظمه من 3 إلى 5 نوفمبر المقبل، وذلك ضمن الفعاليات الاستباقية للدورة الـ43 من «معرض الشارقة الدولي للكتاب» 2024، وبيّنت أن استقبال الطلبات من الراغبين في المشاركة يتم إلكترونياً على موقعها الرسمي، خلال موعد أقصاه 30 أغسطس المقبل، وذلك عبر الرابط الآتي:

https://sibf.com/ar/accountregistration

وأوضحت الهيئة أن مؤتمر الناشرين لهذا العام يستهدف مناقشة تحديات النشر في الساحتين المحلية والعالمية، وبحث الحلول الملائمة التي تنسجم مع تطورات سوق النشر ورغبات الجمهور وتفضيلاتهم، إلى جانب مواكبة آخر التطورات في سوق صناعة الكتاب، وما ينتجه من فرص في عالم التكنولوجيا والتقنيات.

وكانت الدورة السابقة من مؤتمر الناشرين قد شهدت حضور ومشاركة ناشرين ومتخصصين في صناعة الكتاب من 106 دول، حيث يمثل المؤتمر منصة دولية لعقد صفقات تبادل شراء حقوق النشر والترجمة، وبناء الشراكات.

وشهد المؤتمر خلال الدورة الماضية (2023)، تطوراً نوعياً في آليات عقد الجلسات الحوارية، حيث اعتمد المؤتمر آلية ورش عمل مهنية لتحقيق المزيد من الفاعلية والتأثير، وتعميق التفاعل بين المشاركين، وذلك لترسيخ نتائج المؤتمر وتعزيز فائدتها للناشرين والوكلاء الأدبيين، ويشهد هذا العام جدول أعمال ثرياً بالخبرات والتواصل والتفاعل والحلول المبتكرة.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، أحمد بن ركاض العامري، أن المؤتمر الذي ينعقد في كل عام يعد استجابة ضرورية لتطورات ومستجدات قطاع إنتاج المعرفة بشكل عام، وصناعة الكتاب بشكل خاص، لمناقشة وبحث التحديات والفرص، واقتراح الحلول وبناء الشراكات للتوافق على مستقبل مستدام ومرن للنشر.

وقال مدير إدارة خدمات النشر في هيئة الشارقة للكتاب، منصور الحساني: «إن مؤتمر الناشرين يقدم في كل عام دفعة معرفية ومعنوية وتقنية لقطاعي النشر المحلي والعالمي، وذلك من خلال الجمع بين كل الفاعلين في القطاع من ناشرين ووكلاء أدبيين وخبراء ومتخصصين تحت مظلة واحدة».