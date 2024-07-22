«ساعة أسرية».. العائلة وقضاياها بأساليب مبتكرة على أثير «نور دبي»

للأسرة مكانة خاصة في المجتمع الإماراتي، فهي تُعد نواته الأساسية، ويُشكل حمايتها وصيانتها وضمان سعادتها من أولويات «دبي للإعلام» التي خصصت عبر أثير إذاعة «نور دبي» ساعة كاملة لمناقشة كل القضايا المتعلقة بالأسرة واهتماماتها ورفع مستوى الوعي لدى أفرادها، ويأتي البرنامج الإذاعي الذي يبث على الهواء مباشرة مساء يومي الإثنين والأربعاء، في إطار توجهات «دبي للإعلام» الهادفة إلى أن تكون الأقرب إلى الجمهور، وضمن التزاماتها بتقديم المحتوى الإعلامي الهادف.

ويعتبر «ساعة أسرية» الذي يقدمه رئيس قسم التوجيه الأسري في محاكم دبي، أحمد عبدالكريم، بمثابة برنامج توجيهي، يهدف إلى نشر التوعية وتقديم النصيحة القيمة لكل أفراد العائلة، والتي تساعدهم على بناء علاقات مستقرة وسعيدة، وتمكنهم من تجاوز ما يواجهونه من تحديات مختلفة بأساليب إيجابية، إلى جانب المساهمة في رفع مستوى قدراتهم وتطوير مهاراتهم في التعامل مع المشكلات اليومية المختلفة، ما ينعكس إيجاباً على الأسرة نفسها ويعزّز أواصر التعاون والتفاهم بين أفرادها.

وأشار أحمد عبدالكريم إلى أهمية الموضوعات والقضايا التي يستعرضها البرنامج، وتأثير ذلك على الأسرة، قائلاً: «يشكل برنامج ساعة أسرية جسراً للتواصل مع أبناء المجتمع، ويمثل إحدى المبادرات النوعية الهادفة إلى الارتقاء بالأسرة والمحافظة عليها وتعزيز أواصر التعاون الإيجابي بين أفرادها، ما ينعكس إيجاباً عليها ويسهم في تحسين جودة الحياة في المجتمع بشكل عام»، منوهاً بأن البرنامج يسعى من خلال فقراته المتنوعة إلى تسليط الضوء على احتياجات العائلة ويناقش كل ما يهمها، ما يسهم في نشر الوعي بين أفرادها حول العديد من الموضوعات المهمة النابعة من تفاصيل حياتنا اليومية. وتابع: «نحرص في البرنامج على تقديم المشورة والنصيحة والمعلومة المفيدة التي تمكن أبناء الأسرة من التعامل مع مختلف القضايا المستلهمة من الواقع بأساليب إيجابية فعالة، كما نسعى فيه إلى نشر القيم الإنسانية وتعزيز الود والتسامح بين أفراد المجتمع، وحثهم على الالتزام بمنظومة العادات والتقاليد المجتمعية، ما يعزز الهوية الوطنية في نفوسهم»، مؤكداً أن البرنامج تحول إلى منصة مهمة لزيادة الوعي حول أهمية العلاقات الأسرية والمجتمعية، حيث يسهم في تهيئة بيئة تعليمية تفاعلية تمكن الأسر من التغلب على تحديات الحياة.

مواعيد

برنامج «ساعة أسرية» يبث يومي الإثنين والأربعاء في تمام الساعة السابعة مساءً، وهو من تقديم أحمد عبدالكريم، وفريق العمل في المتابعة والإعداد محمد عمر وإسراء الهاشمي.