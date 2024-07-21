صيف 2024 مزدحم بالأغنيات

كما في كل صيف، يزدحم الموسم الفني بعشرات الأغاني المنفردة والألبومات الغنائية التي يتنافس من خلالها نجوم الغناء في العالم العربي على كسب أكبر عدد من المشاهدات، وتحقيق المزيد من النجاحات على صدارة المشهد. وعلى الرغم من الهفوات والمقارنات التي تكرسها هذه المنافسة على الساحة في كل مرة، سواء من ناحية تشابه تجارب الألحان أو الكلمات أو حتى التوزيعات الموسيقية، فإن الجمهور يبقى الحكم الفيصل لهذه الأعمال.

ألبومات بالجملة

الانطلاقة كانت قوية مع المغنية السورية أصالة التي اختارت «ثم أنا» عنواناً أبرز لألبومها الجديد الذي يتضمن 10 أغنيات تعاونت فيها مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين. وفي خطوة جريئة نوعاً ما، ولكنها تبدو موفقة، أطلق رامي جمال ألبومه «خليني أشوفك»، ليضمنه 15 أغنية تعاون فيها مع نخبة من الشعراء والملحنين، محققاً ما يزيد على 18 مليون مشاهدة، في الوقت الذي طرح رامي صبري ألبومه الجديد «جامد كده كده»، الذي يتضمن أغاني عدة، بينما أطلق محمد حماقي أولى أغنيات ألبومه الجديد «هو الأساس»، وهي أغنية «واكلة الجو» من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي.

بدورها تستعد لطيفة التونسية لطرح ألبومها الغنائي الجديد «مفيش ممنوع» خلال صيف 2024 الذي سيتضمن 10 أغانٍ باللهجات المصرية والتونسية والليبية، إلى جانب أغنية من ألحان كاظم الساهر، وأغنيتين من ألحان زياد رحباني، فيما كشفت «صوت مصر» الفنانة أنغام عن قرب إطلاق ألبومها الجديد لصيف 2024 من خلال نشر أول «بوستراته» على حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

أما على صعيد الألبومات المصغرة فتتنافس الفنانة كارمن سليمان على اكتساح موسم الأغاني الصيفية في 2024، بـ«ميني ألبوم» يضم أربع أغنيات ستطرحها تباعاً على قناتها على «يوتيوب»، فيما كانت البداية مع أغنية «حبايب قلبي» التي أطلقتها قبل أيام.

بعد غياب

وفي خضم الأسماء الغائبة عن الإنتاجات الجديدة، يعود راشد الماجد إلى الساحة الغنائية بألبوم غنائي جديد بعد غياب دام نحو 11 عاماً عن إصدار الألبومات الكاملة، وقد انتهى الفنان من تسجيل أغاني ألبومه الجديد، كما يستعد النجم ماجد المهندس لطرح «ميني ألبوم» يضم أربع أغانٍ من بينها أغنيته الأولى «البضاعة».

وبعد غياب امتد أكثر من ثلاث سنوات، أعلن المطرب المصري مدحت صالح عن إصدار نسخة معدلة من ألبوم «استني»، الذي تم إصداره للمرة الأولى سنة 2015.

أغنيات منفردة

على صعيد الأغاني المنفردة، حصد سعد لمجرد أكثر من 29 مليون مشاهدة بعد تجربة طرح أغنيته الجديدة «كاروسيل»، كما حقق راغب علامة من خلال أغنيته الجديدة «التقيل» ما يزيد على 1.5 مليون مشاهدة على «يوتيوب». وفي شهر مايو الماضي وقبل طرح ألبومها الغنائي المنتظر هذا الصيف قدمت النجمة سميرة سعيد أغنيتها الجديدة «كداب».

من جهته، وتحت عنوان «جامدين جامدين»، ارتأى الفنان تامر حسني طرح أغنيته الجديدة، مراهناً على جذب اهتمام الجمهور ومحققاً ما يقارب 3.5 ملايين مشاهدة.

أما الفنانة ديانا حداد فعادت بعد فترة غياب إلى تقديم الأغاني المصرية لتطرح تجربة غنائية جديدة عنوانها «الناس الحلوة»، تبعها بهاء سلطان بأغنيته الجديدة «أما أتكلم».

وفي سياق الأغاني الصيفية طرح النجم فضل شاكر أغنية جديدة حملت عنوان «بعلمي ناوي»، وقد لاقت الأغنية الجديدة ترحيباً موسعاً بين أوساط جمهوره.

• عودة مدحت صالح بنسخة معدلة من ألبوم أصدره عام 2015.

• 29 مليون مشاهدة لأغنية سعد لمجرد الجديدة.