استدعاء نجل الفنان أحمد رزق للنيابة بعد وفاة عامل الدليفري

أمرت النيابة العامة المصرية، باستدعاء نجل الفنان أحمد رزق، لسماع أقواله بعد وفاة عامل دليفري، نتيجة حادث تصادم معه في مدينة أكتوبر.

وكانت النيابة صرحت بدفن جثة العامل بعد ورود تقرير طبي واف عن سبب الوفاة.

وقع الحادث في شهر مايو الماضي، في مدينة السادس من أكتوبر، إثر اصطدام دراجة نارية يقودها عمر أحمد رزق، نجل الفنان الشهير، ومعه أحد أصدقائه، بدراجة نارية يقودها عامل دليفري يدعى علاء عماد.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وغادر نجل أحمد رزق وصديقه المستشفى بعد استقرار حالتهما الصحية، بينما توفي عامل الدليفري اليوم الجمعة متأثراً بإصابته بنزيف في المخ.

وحرر رجال الأمن المصري محضرا بالواقعة فور حدوثها، ومثل نجل أحمد رزق للتحقيق أمام النيابة العامة، وبعد سماع أقواله أخلى سبيله على ذمة التحقيقات بكفالة مالية 5 آلاف جنيه.