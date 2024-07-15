الصين: تسعينية تتسلق السور وتهرب من دار المسنين خلال 24 ثانية

أثار مقطع فيديو إنبهار الكثيرين من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن ظهرت فيه مسنة تبلغ من العمر 92 عاماً في شرق الصين، وهي تتسلق بوابة ارتفاعها 2.15 متر للهروب من دار التمريض ورعاية المسنين، في مقاطعة شاندونغ.

وفي الفيديو المنشور على منصة التواصل الاجتماعي الصينية Weibo تمسك الصينية المسنة بمهارة بأعلى البوابة المعدنية، وبعد أن وجدت موطئ قدم لها، ورفعت جسدها، دارت بعناية فوق البوابة، وهبطت على الجانب الآخر سعياً للحرية والهروب من دار التمريض ورعاية المسنين، في حركة مثالية، وكان ذلك في 24 ثانية فقط.

وحقق الفيديو أكثر من 1.5 مليون مشاهدة، إذ انبهر جمهور كبير بقدراتها البدنية الكبيرة والمفاجئة.

وقال مدير دار التمريض في مدينة يانتاي، إن المرأة تعاني من مرض الزهايمر في درجة متقدمة، حسبما ذكرت صحيفة The Paper الصينية، وأكد أن المرأة، التي يبلغ طولها 1.6 متر، والتي لديها اهتمام كبير بالتمارين الرياضية والتسلق، تم العثور عليها في نهاية المطاف بالقرب من دار التمريض، وهي الآن بخير ومتواجدة في دار الرعاية.