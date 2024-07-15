وزارة الثقافة تطرح برنامجاً ثقافياً إبداعياً لمخيمها الصيفي

كشفت وزارة الثقافة عن طرحها برنامجاً ثقافياً إبداعياً متكاملاً خلال مخيمها الصيفي لعام 2024 الذي يستمر حتى 31 يوليو الجاري، ويهدف إلى الاستثمار في طاقات جميع أفراد المجتمع، وبناء قدراتهم، وتوسيع مداركهم، وإطلاعهم على كل ما هو جديد في ميدان المعرفة، وتعزيز هويتهم وثقافتهم الوطنية ليكونوا قادرين على بناء مستقبل دولة الإمارات.

ويجسد المخيم التزام الوزارة بتوفير بيئة محفزة ومشجعة لجميع أفراد المجتمع من عمر ست سنوات وصولاً إلى كبار المواطنين ممن تجاوزت أعمارهم 60 عاماً، ويشمل فئة ذوي الهمم بما يسهم في تعزيز مهاراتهم وقدراتهم الشخصية عبر توفير مجموعة متكاملة من الأنشطة التنموية الواقعية والافتراضية لضمان الوصول إلى كل شرائح المجتمع ضمن برنامج يقدّم نحو 350 فعالية تشتمل على ورش العمل التفاعلية، والدورات التدريبية التخصصية البالغ عددها 30 دورة تخصصية، ومجموعة من اللقاءات والجولات، بالشراكة مع العديد من الجهات المتخصصة في الدولة.

وسيكون جميع أفراد المجتمع على موعد مع تنوع كبير في المضامين، حيث ستتشارك مراكز: «الفجيرة الثقافي الإبداعي» - مسافي، والحليفات، ومركز رأس الخيمة الثقافي الإبداعي - النخيل، ومركز عجمان الثقافي الإبداعي - الجرف، ومركز أم القيوين الثقافي الإبداعي - السلمة، ومركز أبوظبي الثقافي الإبداعي - الظفرة، في تقديم برامج ثقافية ومعرفية وفنية وتراثية تستنهض قدرات ومواهب جميع أفراد المجتمع.

وإلى جانب ذلك كله، سيعمل المخيم على تنظيم سلسلة من الزيارات لمجموعة من المعالم التراثية والأماكن الثقافية في إمارات الدولة.

وحول آلية التسجيل في المخيم الصيفي 2024، أعلنت الوزارة أنه يمكن لجميع الراغبين في استثمار أوقاتهم خلال إجازة الصيف، زيارة موقعها الإلكتروني الرسمي، والاطلاع على البرنامج وخطوات التقديم لاختيار برامج الأنشطة والفعاليات المفضلة.

. ورش ثقافية وتعليمية وتراثية تستهدف جميع أفراد المجتمع.