الكشف عن منطقة في الدماغ مسؤولة عن الفضول لدى الناس

كشفت دراسة علمية قام بها عدد من العلماء عن منطقة في الدماغ مسؤولة عن الفضول لدى البشر، وكذلك الدوافع المحفزة للتعلم والتكيّف مع البيئات الجديدة، حيث أكد الباحثون أن هذه النتائج تسلّط الضوء على كيفية تحويل المدخلات الإدراكية من خلال التمثيلات العصبية المتعاقبة لإثارة الشعور بالفضول في نهاية المطاف، إضافة إلى القيمة العلاجية المحتملة.

وخلال الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة «ساينس أليرت» العلمية، أعطى الباحثون 32 مشاركاً صوراً خاصة تُسمى «تيكست فورمز»، حيث يتم تشويه الأشياء والحيوانات المألوفة، مثل القبعات أو الضفادع، بدرجات متفاوتة، وطُلب من المتطوعين تقييم ثقتهم وفضولهم حول تحديد موضوع كل نموذج، ليبدو أن القشرة القذالية الصدغية تعمل كنوع من الجسر العصبي بين مستويات اليقين التي تسجلها القشرة القذالية الصدغية، والمشاعر الذاتية للفضول، تقريباً مثل المحفز الذي يخبرنا متى يجب أن نكون فضوليين.