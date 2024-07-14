«براند دبي» يُطلق الدليل التفاعلي الثاني ضمن حملة #وجهات_دبي

أعلن «براند دبي»، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، عن إطلاق الدليل الثاني ضمن سلسلة الأدلة الإرشادية الخاصة بحملة #وجهات_دبي، لتقدم للمواطنين والمقيمين والزوار معلومات تمكنهم من بدء عطلة صيفية فريدة في دبي.

ويتضمن الدليل مجموعة واسعة من الفعاليات والأنشطة الداخلية والخارجية التي تقدمها دبي لزوارها في فصل الصيف، ويتميز بتقديمه قائمة واسعة من مناطق اللعب المغلقة والمفتوحة، والحدائق المائية، والمتنزهات الترفيهية الداخلية والأنشطة الرياضية والشواطئ، إلى جانب ورش العمل وغيرها الكثير من الفعاليات التي تقدم للجميع فرصة مميزة للاستمتاع بصيف دبي.

وأكدت مي النقبي، تنفيذي أول المشاريع الإبداعية في «براند دبي»، أن سلسلة الأدلة الإرشادية التي تطلقها «براند دبي» ضمن حملة #وجهات_دبي تستلهم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لترسيخ مكانة دبي كأفضل مدينة في العالم للعيش والزيارة، حيث تسلط الحملة في نسختها الحديثة الضوء على ما تتميز به من خيارات متنوعة وتجارب استثنائية خلال الصيف.

وقالت النقبي: «الدليل الثاني ضمن وجهات دبي الصيفية يركز على تقديم قائمة متنوعة من الفعاليات والأنشطة الداخلية والخارجية التي تقدمها دبي لزوارها في فصل الصيف»، لافتة إلى أن الوجهات التي يقدمها الدليل تمثل مناطق جذب أساسية للجمهور سواء من المواطنين أو المقيمين أو الزوار من داخل الدولة ومن حول العالم، خلال هذه الفترة من السنة، حيث تعتبر دبي واحدة من أكثر وجهات السفر والترفيه تنوعاً، وتعد من أفضل المدن للعيش حول العالم، بما تتميز به من جودة حياة عالية وخيارات متنوعة من الفنادق والمنتجعات السياحية ومراكز تجارية ومدن ترفيهية مختلفة ومتاحف محلية وعالمية، داعيةً الجمهور إلى التفاعل مع «دليل دبي الصيفي» من خلال عيش تجارب صيفية مثيرة يكتشف من خلالها الزوار العديد من الأماكن الساحرة في دبي.

ويمكن الحصول على دليل وجهات دبي الصيفية الصادر باللغتين العربية والإنجليزية عبر الرابط التالي: https://dubaidestinations.ae/-/media/2024/july/12-07/02/dubais-summer-activities.pdf وكذلك عبر الموقع المخصص لحملة #وجهات_دبي https://dubaidestinations.ae/ وحساب «براند دبي» على «إنستغرام» @BrandDubai.