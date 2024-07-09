«جمالية الخط العربي».. في جمعية الصحفيين بدبي

تنظم جمعية الصحفيين الإماراتية جلسة شهرية بعنوان «جمالية الخط العربي»، تحت شعار «الخط الحسن يزيد الحق وضوحاً».

وعقدت الجلسة الأولى أول من أمس في مقر الجمعية بدبي، بهدف تعزيز الوعي بجماليات الخط العربي وأهميته في الثقافة العربية، وتسليط الضوء على دوره الفعّال في التراث الثقافي والتواصل الإنساني.

وقالت رئيس مجلس إدارة الجمعية، فضيلة المعيني، إن الجلسات ستعقد في الأحد الأول من كل شهر، وستُمنح جوائز لأصحاب أجمل ثلاثة خطوط يتم اختيارها خلال كل جلسة، إضافة إلى تكريم المشاركين، مشيرة إلى أن الجمعية تسعى من خلال هذه الجوائز إلى تحفيز المبدعين، وتشجيعهم على تطوير مهاراتهم في فن الخط العربي.

وأضافت «تسعى هذه الجلسات إلى إبراز جماليات الخط العربي، ودوره في الثقافة العربية، إذ إنه ليس مجرد وسيلة للكتابة، بل هو فن يعكس هوية وثقافة أمتنا»، لافتة إلى أهمية تعزيز الوعي بأهمية الخط العربي وتشجيع الشباب على تعلمه.

ودعت المعيني كل محبي الخط العربي لحضور هذه الجلسات الشهرية التي ستتيح للمشاركين فرصة للتعلم من خبراء في هذا المجال، وسيتم تكريم المبدعين والمتميزين في كل جلسة، ما يسهم في تحفيزهم على تطوير مهاراتهم. وشددت على أهمية هذه المبادرة في الحفاظ على التراث الثقافي العربي، وتعزيز الاهتمام بالخط في المجتمع.