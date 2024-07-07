سبعيني في السجن بعد أن أسقط ببندقيته طائرة تجارية بدون طيار

أوقفت الشرطة رجلاً من فلوريدا بعد أن أطلق النار على طائرة بدون طيار لتوصيل الطلبات من شركة وول مارت، مما جعلها غير صالحة للعمل في مقاطعة ليك.

وتم استدعاء الشرطة إلى المتجر في كليرمونت الأربعاء الماضي بعد أن أبلغ ممثلو التوصيل بطائرات بدون طيار عن الحادث. وقال أحد المندوبين إن طاقمًا مكونًا من شخصين كان يقوم بحملة في مجتمع مجاور، تضمنت عمليات تسليم وهمية للطاقم، حسبما جاء في إفادة خطية. وأثناء انتظار هبوط الطائرة بدون طيار، وقف الطاقم أمام منزل يقع في طريق مسدود، وعندما بدأت الطائرة في الهبوط، قال أحد الممثلين إنه سمع صوتًا عاليًا يتوافق مع صوت البندقية، وشاهدوا رجلاً أبيض مسن يرتدي بنطال جينز أزرق وقميصًا أزرق بجانب المنزل ويوجه بندقيته نحو السماء والطائرة.

بعدها عاد الطاقم إلى المتجر وأعادوا الطائرة التي تبين بعد فحصها أن بها أضرارًا بقيمة 2500 دولار في نظام حمولتها.

بعدها توجهت الشرطة إلى المنزل الذي وقع فيه إطلاق النار المزعوم، حيث التقوا مع دينيس وين البالغ من العمر 72 عامًا. وعندما سئل عما إذا كان قد أطلق النار على الطائرة بدون طيار، اعترف بذلك، وقال إنه رأى الطائرة بدون طيار تحلق فوق منزله، مما دفعه إلى استخدام بندقيته لإطلاق النار عليها، حسبما ذكرت إفادة خطية.

وكشف وين إنه كانت لديه تجارب مع طائرات بدون طيار تحلق فوق منزله ويعتقد أنها كانت تراقبه. ووجهت الشرطة إليه تهمة إطلاق النار على طائرة، والإيذاء الإجرامي بأضرار تزيد عن 1000 دولار، وإطلاق سلاح ناري على الممتلكات العامة أو السكنية.