«دليل صيف دبي».. ترفيه عائلي وتجارب لا تُنسى

في إطار المكانة السياحية البارزة لمدينة دبي كأعلى وجهة سياحية تقييماً في العالم، أعلن «براند دبي»، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي إطلاق «دليل صيف دبي» الذي يحتفي بتنوع الوجهات الصيفية في المدينة، ويبرز قائمة متنوعة من الفنادق المناسبة لقضاء أوقات عائلية جميلة، بما تضمه هذه الفنادق من أنشطة ترفيهية عائلية، وخيارات متنوعة من المطاعم والمقاهي التي تقدم تجربة لا تُنسى لأهل دبي وزوارها.

ويأتي إطلاق الدليل ضمن حملة #وجهات_دبي التي تستلهم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لترسيخ مكانة دبي كأفضل مدينة في العالم للعيش والزيارة، حيث تسلط الحملة في نسختها الحديثة الضوء على ما تتميز به من خيارات متنوعة وتجارب استثنائية خلال الصيف.

وجهات استثنائية

وقالت تنفيذي أول المشاريع الإبداعية في «براند دبي»، مي النقبي: «دليل وجهات دبي الصيفية يركز على تقديم قائمة متنوعة من الفنادق المناسبة لقضاء أوقات سعيدة صحبة العائلة والأصدقاء، بما تضمه فنادق دبي من أنشطة ترفيهية عائلية وخيارات متنوعة من المطاعم والمقاهي التي تقدم تجربة لا تُنسى لكل ضيوفها».

وأضافت النقبي: «الوجهات التي يقدمها الدليل تمثل مناطق جذب أساسية للجمهور، سواء من المواطنين أو المقيمين أو الزوار من داخل الدولة ومن حول العالم خلال هذه الفترة من السنة، خصوصاً مع بدء موسم العطلات الصيفية، وكذلك كون تلك الوجهات من المناطق المفضلة للأسرة لقضاء عطلة عائلية، في حين تسمح الميزة التفاعلية للدليل الرقمي بتعريف المستخدم بمكان الفندق أو الوجهة المائية، وكذلك الاطلاع على صور للمكان وما يتوافر فيه من خدمات متنوعة».

ويمكن الحصول على دليل وجهات دبي الصيفية الصادر باللغتين العربية والإنجليزية عبر الرابط التالي:

https://dubaidestinations.ae/-/media/2024/july/05-07/04/dubais-kidfriendly-staycations-playcations.pdf

وكذلك عبر الموقع المخصص لحملة #وجهات_دبي https://dubaidestinations.ae/ وحساب «براند دبي» على إنستغرام @BrandDubai.

• يُبرز الدليل مجموعة من الوجهات السياحية التي تعكس الأجواء الصيفية المميزة في دبي والتي تلائم جميع أفراد العائلة.