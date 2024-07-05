بايدن: لا شغل بعد الـ 8 مساء .. أريد أن أنام مبكراً

أخبر الرئيس الأميركي جو بايدن الحكام الديمقراطيين خلال اجتماع في البيت الأبيض، يوم الأربعاء، أن جزءاً من خطته للمضي قدماً هو التوقف عن جدولة المواعيد بعد الساعة الثامنة مساءً.

وكشفت ثلاثة مصادر مطلعة على تعليقاته، أن طلبه هذا جاء حتى يتمكن من الحصول على مزيد من النوم، بحسب ما نقلت شبكة "سي إن إن".

وقالت المصادر إن التعليق ترك العديد من حكام الولايات في الغرفة محبطين، وهو أحد أسباب غضب بعض المشاركين في بيان وزعته حملة بايدن يوم الخميس.

فيما لم يعلق البيت الأبيض وحملة بايدن على الفور على ما قاله الرئيس.

وجاءت هذه التصريحات، التي نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" لأول مرة، في الوقت الذي سعى فيه بايدن البالغ من العمر 81 عاماً إلى طمأنة مجموعة تضم أكثر من 20 من قادة الولاية بشأن قدرته على هزيمة الرئيس السابق دونالد ترامب في نوفمبر والحكم بفعالية لمدة أربع سنوات أخرى.

يذكر أن بايدن كان اجتمع، مساء الأربعاء، مع 24 من حكام الولايات الديمقراطيين ورئيس بلدية واشنطن، سواء عن بعد أو بالحضور الشخصي، لطمأنتهم بأنه قادر على المضي في الترشح لولاية جديدة بعد الأداء الذي وصف بـ"السيئ" في المناظرة.

وتحدث خلال مكالمة مع أعضاء فريق حملته القلقين وأخبرهم بأنه مستمر في مسعاه الرئاسي، وفق مصدرين على دراية بتفاصيل المكالمة.

فيما أشار استطلاعان للرأي على المستوى الوطني إلى أن فرص بايدن ضد ترامب قد تراجعت.