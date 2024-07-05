حديقة أحمد مظهر باقية بآلاف النباتات النادرة في مصر

على خلفية الكتل الإسمنتية في العاصمة المصرية الصاخبة والمكتظة، يمكن للمصريين إيجاد ملاذ أخضر من النباتات النادرة في محافظة الجيزة، إنها «حديقة مظهر».

أسس الحديقة الممثل المصري الشهير الراحل أحمد مظهر، الذي كان شغوفاً بزراعة الحمضيات كالبرتقال في حديقته الكبيرة في منطقة البراجيل خلال خمسينات القرن الماضي. وقدم لاحقاً أنواعاً مختلفة من النباتات النادرة التي جمعها من مناطق متعددة من العالم.

وتولى شهاب، ابن الفنان الراحل، إدارة إرث والده بعد وفاته، ليضيف أنواعاً جديدة من النباتات إلى الحديقة التي أصبحت تضم الآن نحو 4000 نوع من النباتات.

ويعتني فريق من خبراء النباتات بالحديقة التي تضم مكتبة وأعشاباً لجميع النباتات النادرة، مرتبة بحسب أنواعها، بما في ذلك رموز استجابة سريعة (كيو آر)، لتمكين زوار الحديقة من معرفة المزيد عن الأنواع التي يرونها.