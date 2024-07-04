أغنى رجل في آسيا يستعد لزفاف ابنه في عرس أسطوري

بعد احتفالات ما قبل الزفاف في مارس الماضي، يخطط رجل الأعمال الهندي موكيش أمباني، أغنى رجل في آسيا، لحفل زفاف نجله في 12 يوليو الجاري.

وسيستمر حفل زفاف أمباني وراديكا ميرشانت، على مدار أيام، وسيشمل فعاليات مختلفة، وفقاً لشبكة "سي إن إن" الأميركية.

واعتبرت الشبكة أن الحفل سيكون "حفل زفاف العام بالتأكيد"، حيث جاءت مواعيده متماشية مع التقاليد الهندوسية، وفي الأيام "المبشرة بالخير"، وفقا لتاريخ ولادة العروسين.

كما ستتضمن احتفالات الزفاف، حفل هالدي الذي يقوم فيه الضيوف عادة بوضع معجون من الكركم على ذراعي العروسين ووجههما لجلب الحظ والحماية.

وسيكون هناك طقس يحمل اسم "ميهندي"، وفيه تُرسم أشكال بالحنّاء على يدي العروس والضيوف، وهناك أيضا الليلة التي تسبق الزفاف، وفيها احتفال "السانغيت" الذي يرقص فيه العروسان أمام الضيوف.

أما دعوة الزفاف والتي نشرتها وكالة أنباء "ANI" الهندية البارزة، فكشفت أن الاحتفالات ستبدأ يوم 12 يوليو وتختتم في 14 من نفس الشهر.

ووصلت دعوات الزفاف للضيوف في صندوق أحمر مزخرف.

ويعمل على تنظيم الحفل أحد أشهر المصممين في البلاد، مانيش مالهوترا، حيث سيتعاون مع آخرين لتنفيذ رؤية العائلة للحفل، والذي صرح بأنه اعتمد على رؤية لحفل زفاف تجسد "جوهر الهند وتعكس الشخصيات المميزة للزوجين".

كذلك أشار إلى أن كل التفاصيل مثل الديكور والمطبخ والملابس والأجواء، وكل فعالية من السانجيت إلى الحفل الكبير، تم تصميمها ليشعر الضيوف بأجواء من المرح والحب والاحتفالية".

يذكر أن موكيش أمباني، هو مالك مجموعة ريلاينس، وهي تكتل ضخم بإيرادات سنوية تبلغ 100 مليار دولار من تجارة النفط والغاز والاتصالات وتجارة التجزئة.

ويستعد مباني، البالغ من العمر 66 عاما، لتسليم القيادة لأبنائه وابنته. والابن الأكبر عكاش هو الآن رئيس شركة ريلاينس، وتشرف الابنة إيشا على عمليات البيع بالتجزئة، وتم إدخال الابن الأصغر أنانت للإشراف على مجال الطاقة المتجددة.

وفي مارس الماضي، أقام الرجل حفلات ما قبل الزفاف لابنه استمرت 3 أيام، وشملت قائمة الضيوف حينها ما يقرب من 1200 شخص، من بينهم المليارديرين الأميركيين، بيل غيتس ومارك زوكربيرغ، والمليارديربن الهنديين غوتام عدني، وكومار مانغالام بيرلا، ولاعب الكريكيت الأسطوري السابق، ساشين تيندولكار، ومشاهير بوليوود مثل ديبيكا بادوكون، وشارو خان وراني موخرجي.

كما حضرها مجموعة من أشهر الشخصيات في العالم، ووُصفت بالأسطورية.