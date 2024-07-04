أوركسترا الفردوس.. إرث إكسبو دبي ينشر الأنغام حول العالم

بهدف تعزيز حضورها على المسرح العالمي، وإتاحة سبل جديدة أمام الجماهير في أنحاء العالم للاستمتاع بمواهبها، وقّعت أوركسترا الفردوس، إحدى مبادرات مدينة إكسبو دبي، اتفاقية شراكة مع «ذي أورتشارد» شركة توزيع الموسيقى وخدمات الفنانين البارزة التابعة لشركة سوني للترفيه الموسيقي.

وتعمل أوركسترا الفردوس التي يشرف عليها الموسيقار العالمي إي. آر. رحمان، على استكشاف آفاق جديدة، بالجمع بين الموسيقى العربية والشرقية، والموسيقى الغربية الكلاسيكية. وتجمع هذه الاتفاقية بين التجربة الموسيقية الغنية للأوركسترا، مع الامتداد العالمي الواسع الذي تتمتع به «ذي أورتشارد»، وخبرتها في توزيع الموسيقى ودعم الفنانين، ما يعني أن محبي الموسيقى في كل مكان يمكنهم الوصول إلى إصدارات «أوركسترا الفردوس» على مختلف المنصات الرقمية.

من جانبها، قالت مايسترو أوركسترا الفردوس، مونيكا وودمان: «يسعدنا أن نبدأ هذه الرحلة مع (ذي أورتشارد)، إذ يمثل هذا التعاون خطوة مهمة في سعينا إلى جعل الموسيقى الكلاسيكية والمعاصرة في الشرق الأوسط في متناول العالم أجمع». وأضافت: «باعتبارها أوركسترا نسائية بالكامل تعمل مع فنانين مشهورين عالمياً، وتقدم عروضها في أحدث الأماكن، فهي أيضاً فرصة لإلهام الجيل المقبل من الموسيقيات».

يشار إلى أن أوركسترا الفردوس رأت النور مع «إكسبو 2020 دبي»، وتستمر كجزء من إرثه ضمن مدينة إكسبو دبي، وتتميز بتنوعها الثقافي، إذ تجمع 56 عازفة من 28 جنسية، وتعاونت مع فنانين محليين وعالميين، بما في ذلك الإيطالي أندريا بوتشيلي، وفوتر كيليرمان، وأنوشكا شانكار، والمغنية وكاتبة الأغاني بيونسيه.