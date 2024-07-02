معرض عن المخلوقات الغامضة في أعماق البحر

يعرض المتحف البحري الدولي في هامبورغ فرصة للاطلاع على أعماق البحار التي لم تكتشف كما يجب، بتنظيم معرض حول الأسماك الفانوسية وثعابين البحر الشرهة وأسماك الشعيرات، وغيرها من المخلوقات الغامضة التي تعيش هناك.

ويضم معرض «موطن أعماق البحر» نحو 20 من تلك الأنواع النادرة للغاية من أعماق المحيطات. ويمكن أن يلقي الزوار الضوء على الحيوانات التي جرى حفظها ووضعها في كحول لعرض ألوانها الزاهية، عن طريق الضغط على زر على الحاويات الزجاجية.

ويرجع أصل المعروضات القادمة من مجموعة عالم الأحياء البحرية يوهانس كينتسر، إلى الرحلات الاستكشافية الدولية عبر المحيطات الأطلسي والهادئ والهندي من ستينات إلى تسعينات القرن الماضي.

وقالت أمينة المعرض، زونيا شيفر، إن «أعماق البحر هي المنطقة الأقل استكشافاً على وجه الأرض».