سلمى أبو ضيف تعلن عن حفل زفافها: "قصة حبنا بدأت في دبي"

قصة حب بدأت في دبي .. سلمى أبو ضيف تكشف عن موعد حفل زفافها



كشفت الفنانة المصرية الشابة سلمى أبو ضيف عن موعد حفل زفافها على رجل الأعمال إدريس عبد العزيز، وذلك بعد أن احتفلت مؤخرت بعقد قرانها.

وقالت الفنانة المصرية خلال لقاء تلفزيوني "قصة حبنا بدأت لما كنا في دبي، وكل حاجة حصلت صدفة، وبنحب بعض".

وتابعت: "حفل الزفاف هنعمله السنة الجاية لأن أنا وهو مشغولين الفترة دي، وكتبنا كتابنا عشان كنا عايزين نفرح ومأزمناش الدنيا".

وكانت سلمى أبو ضيف قد احتفلت بعقد قرانها قبل أسبوعين، وبعد 27 يوما من إعلان خطبتها في 15 مايو الماضي، واقتصر حفل عقد القرآن على حضور أصدقاء العروسين وسط أجواء عائلية.

وشاركت أبو ضيف جمهورها ببعض الصور من جلسة التصوير بفستان الزفاف، وصور من عقد القران داخل المنزل، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل "إنستغرام".

وكتبت سلمى: "تزوجت إلى رجل أحلامي الحمد لله"، وأضافت "كان أهم يوم في حياتي، الذي جمعني بنصفي الثاني وروحي إدريس".

وارتدت أبو ضيف فستان زفاف أبيض رقيقا من مجموعة المصمم اللبناني العالمي زهير مراد الأخيرة لفساتين زفاف خريف وشتاء 2024، ووجهت أبو ضيف شكرها إلى مراد قائلة "الفستان أكثر مما تخيلت ..شكرا لك.. لم يسبق لي أن ارتديت شيئا جميلا مثل هذا الفستان".