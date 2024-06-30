جناح الدولة يجتذب الزوار في «موسم طانطان»

حظي جناح دولة الإمارات المشارك في موسم طانطان الثقافي بالمملكة المغربية الشقيقة بإقبال لافت، وسط تواصل فعالياته التي اجتذبت مسؤولين وزواراً.

وزار والي جهة كلميم وادنون، محمد الناجم أبهاي، ورئيس مؤسسة الموكار (المنظمة لموسم طانطان الثقافي)، محمد فاضل بنعيش، وعدد من المسؤولين في المغرب، الجناح الإماراتي، وكان في استقبالهم قائد شرطة أبوظبي رئيس هيئة أبوظبي للتراث، اللواء فارس خلف المزروعي، ومدير جناح دولة الإمارات بموسم طانطان، عبدالله بطي القبيسي.

واطلع الضيوف على أركان الجناح الإماراتي التي تتضمن التراث البحري، ومعرض صور للعلاقات الإماراتية - المغربية، إلى جانب الأزياء التراثية، والصناعات التقليدية، والحرف التراثية، والمجلس، والمأكولات الشعبية، والألعاب والفنون الشعبية، وحظيرة القهوة العربية والشاي المغربي (الأتاي)، إذ استمع الضيوف إلى شرح مفصل من قِبل المختصين عن القواسم المشتركة بين هذين العنصرين، ورمزية كل منهما في الضيافة والكرم.

كما قدمت فرقة أبوظبي للفنون الشعبية لوحات متنوعة من الفنون الشعبية الإماراتية بساحة السلم والتسامح في مدينة طانطان.

وكرّم اللواء فارس خلف المزروعي ومحمد فاضل بنعيش الفائزين في أشواط مسابقتي مزاينة ومحالب الإبل التي تنظم ضمن برنامج جناح الإمارات للمسابقات والفعاليات التراثية.

وأشاد بنعيش، بعمق العلاقات المغربية - الإماراتية، والتي أسهمت في بناء تعاون متكامل في جميع الميادين، مشيراً إلى ثراء التراث الإماراتي بالعادات والتقاليد البدوية الأصيلة، ما انعكس في تنوع الفعاليات بالجناح، والذي تميز بالحفاوة وكرم الضيافة، والمزج التراثي بين ثقافة المجتمعين.