الصمغ العربي.. كيف تستخدمه للتخلص من السكريات بعد تناول الحلويات؟

بعيدًا عن ممارسة الرياضة بشكل منتظم، هل تعلم ما أفضل طريقة لخفض نسبة السكر بالدم؟

أوضح أخصائي التغذية العلاجية، علي الحداد، في مقابلة مع موقع "CNN" بالعربية، أن الصمغ العربي بمثابة "معجزة" في عالم التغذية.

ولا يقتصر استخدامه على مرضى السكري فحسب، وإنما يشمل أيضًا الأشخاص الذين يريدون التخلّص من السكرّيات بعد تناول الحلويات.. كيف تُحضّره؟

يجب إذابة الصمغ العربي المطحون في الماء المغلي، وشرب كمية تتراوح بين كوب وكوبين يوميًا. ويساعد بدوره في التحكم بمستويات السكر، وضغط الدم، والكوليسترول، وغيرها.