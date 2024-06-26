تحية أولمبية من «ديور» بتشكيلة إغريقية الطابع

شكّل عرض «ديور» ضمن أسبوع باريس للأزياء الراقية (هوت كوتور) تحية للألعاب الأولمبية التي تنطلق بعد نحو شهر في العاصمة الفرنسية، إذ تضمنت تشكيلتها ملابس ذات طيّات تذكّر بالرداء الإغريقي الأسطوري، وأخرى رياضية الطابع.

وقالت المديرة الفنية للتصاميم النسائية لدى «ديور»، ماريا غراتسيا كيوري، إنها سعت إلى الإيحاء بالتماثيل اليونانية القديمة من خلال الطيات الموجودة على خطاف الكتف، والظهر المكشوف وتسريحة الشعر المبللة إلى الخلف، وكأن العارضة خارجة من الماء.

وتفنّن حرفيو «ديور» في العمل على قماش الجيرسي على شكل شبك معدني بالذهبي والفضي والأبيض مع مسكه بواسطة مشدات.

ونظم العرض في حدائق متحف رودان، حول أعمال الفنانة البصرية الأميركية من أصل إفريقي فيث رينغولد، التي توفيت في أبريل الماضي، وستبقى أعمالها الضخمة وهي مطرّزات عن موضوع الرياضة، معروضة في المتحف حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وبدأ أسبوع الأزياء الراقية أول من أمس بعرض أزياء دار سكياباريلي التقليدي الذي تميّز بالعودة إلى الأساسيات والقصّات الواسعة.

وكان من أبرز أنشطة اليوم الأول، عرضان للهولندية إيريس فان هيربين والإيطالي جامباتيسا فالي.

ويستمر أسبوع الموضة الراقية في باريس إلى الغد، بمشاركة 30 دار أزياء، بغياب «فالنتينو» و«فندي»، فيما انضم إليه العام الماضي كل من «بالنسياغا» و«توم براون».