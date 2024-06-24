مفاجآت صيف دبي تبدأ بـ«12 ساعة من التخفيضات الحصرية».. تصل إلى 90%

تنطلق مفاجآت صيف دبي في دورتها الأكبر مع عرض «12 ساعة من التخفيضات الحصرية» الجمعة المقبلة من الساعة 10 صباحاً وحتى 10 مساءً.

وتقدم تخفيضات حصرية تصل إلى 90% على أكثر من 100 علامة محلية وعالمية في مراكز التسوق التابعة لشركة «ماجد الفطيم».

وتغطي التخفيضات تشكيلة واسعة من المنتجات تشمل أحدث الملابس والإكسسوارات، بالإضافة إلى المفروشات المنزلية، والعطور، ومستحضرات وأدوات التجميل، والبصريات، والإلكترونيات، ومنتجات السوبر ماركت، والمتاجر متعددة الأقسام.

ويمكن للمتسوقين الاستفادة من التخفيضات في مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر معيصم، وسيتي سنتر الشندغة.



