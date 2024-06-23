أمريكية تعمل ساعة واحدة يومياً من المنزل تجني نصف مليون دولار في عام

تمكنت شابة أمريكية تبلغ من العمر 35 عاماً من تحقيق ثروة في وقت قياسي، حيث حققت إيرادات مالية تجاوزت نصف مليون دولار أمريكي خلال عام واحد دون أن تخرج من منزلها أو تذهب إلى العمل، بل حققت ثروتها وهي تعمل عبر الإنترنت فقط.

وبدأت سيدة الأعمال جولي بيرننجر، التي تبلغ من العمر اليوم 35 عاماً، مشاريعها الخاصة من منزلها على الإنترنت بعد أن كانت تعمل مهندسة في شركة "أمازون".

وسرعان ما بدأت هذه المشاريع تدر عليها دخلاً إضافياً وصل إلى أكثر من نصف مليون دولار خلال عام واحد.

ووفقاً لتقرير نشرته شبكة "CNBC" الأمريكية ونقله موقع "العربية نت" إلى أن بيرننجر تمتعت بمصادر دخل متعددة عبر الإنترنت منذ سنوات. ففي عام 2015، أطلقت مدونتها (Millennial Boss) على الإنترنت، والتي جلبت لها عشرات الآلاف من الدولارات من "الدخل السلبي"، حيث كانت المدونة تدر عليها الإيرادات دون الحاجة إلى العمل بدوام رسمي.

وفي عام 2017، افتتحت بيرننجر متجرها الإلكتروني على منصة (Etsy)، حيث تبيع المواد القابلة للطباعة مثل بطاقات الحفلات، مما أدى إلى جلب مزيد من الدخل المالي لها كل عام.

ثم في عام 2019، شاركت في تأسيس شركة دورات عبر الإنترنت (Gold City Ventures) مع زميلها كودي بيرمان، حيث كانت الدورة التدريبية الرئيسية تُعلم المستخدمين كيفية تأسيس متجر إلكتروني على منصة (Etsy)، وقد حققت هذه الدورة إيرادات مالية كبيرة.

وفي عام 2023، تعاونت بيرننجر مع بيرمان في عمل جديد، وهو وكالة أوروس. تقول بيرننجر: "نحن نقوم بنفس نموذج العمل الذي نقوم به لمجتمع بائعي إتسي، ولكنه في جميع المجالات المختلفة".

ونتيجة لأعمالها المختلفة، حققت بيرننجر أرباحاً تجاوزتةنصف مليون دولار خلال العام 2023، حيث حققت المدونة وحدها نحو 35 ألف دولار. وتشير بيرننجر إلى أنها لا تقضي الكثير من الوقت في متجرها على (Etsy)، وإنما حوالي ساعة وربع الساعة يومياً، مؤكدة أن المتجر يمكن تشغيله بشكل آلي، لكن يتطلب تحسينه سنوياً وإضافة منتجات جديدة للحفاظ على جذب الانتباه.

بالنسبة لبيرننجر، فإن متجر (Etsy) يمثل أداة لدعم المشروع الأكبر وهو (Gold City Ventures) مركز التدريب. تقول بيرننجر: "إنه جزء من طريقة التدريس".

وقد جلب متجرها على (Etsy) حوالي 3000 دولار في عام 2023، فيما حققت شركة تقديم الدورات التدريبية أكثر من مليوني دولار، وبلغ أجر بيرننجر لهذا العام أكثر من 500 ألف دولار.