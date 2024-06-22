طلَّق زوجته وهي على سرير الولادة قائلاً: "أنا ما بخلّفش بنات معاقة"

أقدم مهندس مصري على تطليق زوجته وهي على سرير الولادة بعد إنجابها طفلة من ذوي الهمم.

وفوجئت الزوجة بتطليق زوجها لها في المستشفى مباشرة بعد ولادتها طفلة مصابة بمتلازمة داون، وتركها في المستشفى وحيدة.

وفي تصريحات J"لعربية.نت"، قالت محامية الأم نهى الجندي، إن موكلتها تعاني صدمة كبيرة بعدما حدث لها، حيث كانت تتوقع أن تبدأ بولادتها الأولى في تكوين أسرة سعيدة مع زوجها، إلا أن موقف الزوج خالف كل التوقعات ورماها في غياهب الحزن.

كما أكدت المحامية أن الزوج غادر المستشفى وترك زوجته وطفلته دون حتى دفع المصاريف، رافضا الدفع أو أن تكون له صلة بالرضيعة، قائلا لزوجته "أنا ما بخلفش بنات معاقة".

في حين أكدت الزوجة أنها صابرة وراضية بما كتبه الله لها، وأن طفلتها ليس لها ذنب ولا تستحق هذه المعاملة من والدها الذي من المفترض أن يرعاها ويشملها بعطفه وحمايته.

كما أوضحت أن صدمتها لا توصف، ولا تعلم ماذا يخبئ لها القدر في السنوات المقبلة.

فيما كشفت محاميتها أنها رفعت عددا من قضايا النفقة للزوجة أمام محكمة أسرة مدينة نصر.

كما ختمت الجندي موضحة أن نفقات الأبناء من ذوي الهمم لا تتوقف عند بلوغهم سن معينة، بل تظل مستمرة بحكم القانون لحين وفاة الابن المعاق.