تفاصيل الجريمة التي هزَّت الشارعين المصري والعراقي: 4 جثث في مكبّ النفايات

أقدم عامل بناء مصري مقيم في العراق على قتل 4 مصريين في مدينة البصرة في جريمة مروعة هزت الشارعين المصري والعراقي.

وألقت الشرطة العراقية القبض على المتهم الذي قتل أربعة مصريين آخرين وقطَّع جثثهم وألقاها في مكبين للنفايات في منطقتي الطويسة ودور النفط.

وقالت قيادة شرطة البصرة في بيان إنها تلقت بلاغا عن العثور على أجزاء جثث مقطعة في المكبين المذكورين موضحة أنها عثرت على أدلة تخص جريمة القتل من بينها ملابس ملطخة بالدماء ومطرقة وسكين وبقايا شعر.

وأضاف البيان أنه بعد التحري وجمع المعلومات، تبين أن هناك أربعة أشخاص يحملون الجنسية المصرية مفقودين، بحسب ما أفادت به القنصلية المصرية في البصرة.

وأضافت الشرطة أنهم كانوا يزاولون عملهم في دور قيد الإنشاء وبعد البحث والتقصي، تم التوصل إلى الجاني، وهو مصري الجنسية وتم إلقاء القبض عليه بعد هروبه إلى محافظة بغداد.

ولفت البيان إلى أن المتهم اعترف بقتل هؤلاء الأربعة وتقطيع أجسادهم وتوزيعها في مناطق متفرقة في مركز مدينة البصرة.