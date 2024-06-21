صبّت الزيت المغلي على زوجها وهو نائم .. لأنه تحدث مع امرأة أخرى

شهدت العاصمة المصرية القاهرة جريمة بشعة، حيث سكبت امرأة الزيت المغلي على جسد زوجها وهو نائم.

وجرت الواقعة في منطقة عين شمس بالقاهرة، حيث تبين أن الجانية أرادت معاقبة زوجها على خيانته لها والتحدث مع أخرى.

وتلقى قسم شرطة عين شمس إخطارًا من مستشفى باستقبال شخص يعمل فني كاميرات، مصاب بحروق من الدرجة الثانية.

وبالانتقال وسؤال المصاب عن الواقعة، اتهم زوجته وتعمل مصففة شعر، 37 عاماً، بسكب الزيت المغلي عليه بينما كان غارقاً في النوم.

وألقت السلطات القبض على الزوجة المتهمة، وواجهتا النيابة بالأدلة الفنية، وأداة الجريمة، واعترفت بارتكاب الواقعة.

وبررت الزوجة تصرفها بسبب قيام زوجها بالتحدث تليفونياً مع إحدى السيدات، قائلة: "كنت راجعة من الشغل وسمعت جوزي بيكلم واحدة في التليفون داخل غرفة النوم".

وقررت النيابة العامة حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.