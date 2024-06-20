طفل عنيد يؤخر إقلاع طائرة لأكثر من ساعة

تأخر إقلاع طائرة لأكثر من ساعة بسبب طفل رفض الانصياع للأوامر وربط حزام الأمان مثل باقي الركاب.

وكان من المرتقب أن تنطلق الرحلة رقم 4049 في موعدها على متن طائرة تابعة لخطوط لاتام الجوية متجهة من سانتا مارتا إلى بوغوتا، كولومبيا.

وبحسب موقع مترو البريطاني، انتظر الركاب الغاضبون لأكثر من ساعة، أملاً في انتهاء الجدال بين الطفل ووالديه والمضيفات، وإقناع الطفل العنيد بالالتزام بإجراءات السلامة العامة.

وامتدت البلبلة إلى قبطان الطائرة الذي أجبر على تهدئة الركاب على متن الطائرة برسائل صوتية، واعداً بالإسراع في حل الأزمة، أملاً أن يتمكن الأهل في هذه الأثناء من إقناع طفلهم بوضع حزام الأمان.

وقال الكابتن: " نحن ننتظر من الركاب الذين لم يلتزموا باللوائح النزول من الطائرة." لا يمكننا بدء الرحلة بهذه الطريقة لأسباب تتعلق بالسلامة".

ويبدو أن الوالدين اللذين لم يكشف عن هويتهما، لم يتمكنا من ضبط ابنهما وأجبرا في نهاية المطاف على الخروج من الطائرة، كي يتمكن القبطان من الإقلاع بطائرته بهدوء وأمان.

ولم يذكر الموقع المزيد من التفاصيل حول توقيت وقوع الحادثة أو عمر الطفل، الذي وضع عائلته في موقف محرج أمام الجميع.