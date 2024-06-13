تطبيق صيني يطور أداة لفحص تساقط الشعر بالذكاء الاصطناعي

قامت منصة "ألي باي" (Alipay) الصينية، الرائدة في مجال الدفع الإلكتروني، بإضافة ميزة جديدة لتطبيقها على الهواتف الذكية تتيح للمستخدمين اختبار تساقط الشعر باستخدام الذكاء الاصطناعي. تهدف هذه الميزة إلى مساعدة الأشخاص في تقييم حالة شعرهم بأنفسهم عن طريق تحميل أربع صور تغطي مختلف أجزاء الشعر للحصول على توصيات بشأن الحاجة لمراجعة الطبيب.

تعتمد هذه الميزة على نموذج الذكاء الاصطناعي AntBrayer المطور من قبل شركة Ant، والذي يتمتع بقدرة على تحليل النصوص والصور، وتم تدريبه على بيانات آلاف الحالات الواقعية. وقد لاقت هذه الميزة انتشاراً سريعاً بين مستخدمي الإنترنت في الصين، حيث يعاني نحو واحد من كل ستة أشخاص من مشاكل تتعلق بتساقط الشعر.

وأوضح مدير المشروع كاي كيفا أن التطبيق يمكنه تقديم تحذيرات مبكرة بشأن تساقط الشعر بطريقة علمية، مما يساعد الناس على تجنب الاعتماد على الوصفات العلاجية الشعبية غير المسؤولة. تم تطوير هذه الأداة بالتعاون مع أطباء من عيادة متخصصة في تساقط الشعر في مستشفى في هانجتشو.

من الجدير بالذكر أن "ألي باي" تقدم خدمات صحية مدعومة بالذكاء الاصطناعي منذ أبريل الماضي تحت مظلة حزمة أدوات ذكية تُعرف باسم AI Medical Assistant، والتي تساعد المرضى في إجراءاتهم الطبية المختلفة.

هذه الميزة الذكية معتمدة من قبل أكثر من 92 مستشفى في مقاطعة تشجيانج الصينية، وتساعد المرضى في رحلتهم العلاجية من خلال وصف الأعراض عبر الإنترنت، وتوجيههم إلى القسم المناسب، وتسهيل مسارهم داخل المستشفى، وحتى تقديم الدعم بعد الاستشارة من خلال التطبيق.