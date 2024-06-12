حكايات عن الحياة البرية تزيّن مطار دبي

بهدف زيادة الوعي بالقضايا البيئية الملحّة، افتتحت مطارات دبي، الجهة المشغلة لأكبر مطار دولي في العالم، أمس، معرضاً لمصور الحياة البرية العالمي كريس فالوز، في مطار دبي الدولي.

ويسلط المعرض الضوء على أهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي، وكذلك الحاجة الملحة لتعزيز جهود الحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض على كوكب الأرض.

وقال الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، بول غريفيث: «يؤكد هذا المعرض المذهل التزام مطارات دبي لعب دور فعّال في المشاريع التي تسهم في الحفاظ على البيئة، بما في ذلك دعم الجهود العالمية لمكافحة التجارة غير المشروعة في الحياة البرية، والحفاظ على التنوع البيولوجي على كوكبنا».

ويقع المعرض في ممر حيوي بين (الكونكورس C) و(الكونكورس B)، والذي حولت جدرانه إلى لوحة حيّة تعرض صوراً التقطها فالوز في ظروف قاسية، تروي حكايات عن الحياة البرية وجمالها، وتسلط الضوء على التحديات التي تواجه التنوع البيولوجي.

ويأخذ المعرض الزوار في رحلة بصرية تُروى من خلال عدستين، الأولى تحت عنوان «الساعة الحادية عشرة»، والتي تلتقط جمال وهشاشة الأنواع المهددة بالانقراض، مثل أسماك القرش البيضاء العظيمة وآخر ذكور الفيلة في إفريقيا، والثانية تحت عنوان «برهة من الوقت»، التي تستعرض التنوع البيولوجي للكوكب من خلال لحظات لا تُنسى في مسيرة فالوز.

من جهته، قال كريس فالوز: «إذا كانت الصورة تساوي 1000 كلمة، آمل أن تروي صور المعرض قصة عن روعة الكائنات النادرة التي نتشارك معها هذا الكوكب».

وأضاف: «كان من دواعي سروري أن أقضي حياتي بصحبة هذه المخلوقات، ومن واجبي أن أشارككم هذه الرحلة البصرية، لخلق الوعي وإلهام الأمل من خلال فن التصوير الفوتوغرافي».