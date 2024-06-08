سائق أجرة مصري يتيح خدمة «كتب متنقلة»

بدأ محمد عزام، وهو سائق سيارة أجرة يجوب بها شوارع محافظة الإسكندرية الساحلية المصرية، في إتاحة خدمة كتب متنقلة أملاً في تشجيع الناس على العودة للقراءة.

بدأ عزام (44 عاماً) المبادرة قبل عامين ويتيح من خلالها الكتب بأسعار معقولة لكل من يصادفه.

وقال «تاكسي بوك ليست تجارية وإنما فيها تبادل للمنافع، والغرض منها هو رفع العبء عن الناس وتسهيل القراءة، فأنا أيضاً أوفر الكتب المدرسية بأسعار زهيدة جداً». ويقدم بعض الناس لعزام كتباً أدبية وأكاديمية يبيعها بعد ذلك بسعر أقل خلال جولاته بسيارة الأجرة.

وروى عزام كيف نمت مبادرته كثيراً الآن مقارنة بما كانت عليه وقت بدايتها، لدرجة أنه قرر استئجار مكانين صغيرين لوضع مجموعته المتنامية من الكتب.

وقال «حجم الشغل والكتب بدأ يكبر جداً، فطبعاً السيارة التاكسي لن تستوعب هذا الكم من الكتب». وعبر عزام عن أمله في أن تمتد المبادرة لمختلف محافظات مصر.