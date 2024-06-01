الكويت تطبق عقوبة تدمير وتقطيع سيارات "المفحطين"

أعلنت وزارة الداخلية في الكويت، اتخاذها إجراءات حازمة ضد السيارات التي قادها أصحابها برعونة، وعرضوا حياة الآخرين للخطر.

ونشر حساب الإدارة العامة للمرور في الكويت عبر منصة إكس، مقطع فيديو يظهر قيام الجهات المختصة بتنفيذ عمليات تقطيع وتكبيس هذه المركبات.

وأكدت الإداراة في منشورها: «قمنا بكبس وتقطيع مركبات يقودها أصحابها باستهتار ورعونة، ويعرضون حياة الآخرين للخطر».

وشددت على، أنه لا تهاون مع المستهترين وسيتم تطبيق القانون بكل شدة على المخالفين، مناشدة المتابعين برصد كافة هذه المخالفات وإرسالها للتعامل معها فوراً.