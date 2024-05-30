"لا تنسوني".. دعاء وبكاء خلال جنازة الفنانة جولشاه جوم أوغلو

تم دفن جثمان الفنانة التركية غولشاه جوم أوغلو، التي لعبت دور البطولة في العديد من المسلسلات التلفزيونية، اليوم الخميس.

تم نقل جثمان الفنانة الراحلة البالغ من العمر 38 عامًا إلى مسجد كانليكا لصلاة الجنازة ثم تم نقل جثمانها ليتم دفنه بعد صلاة الظهر، بعد أن قم أحد رجال الدين بالدعاء للفنانة الراحلة وسط تأمين الأهل والزملاء الذين أجهشوا بالبكاء.

وحضر مراسم الجنازة، أفراد عائلتها وعدد من الفنانات والفنانين الأتراك، أبرزهم إيلايدا أليشان، وهازال سوباشي، وزهال أولجاي، وجوركم سيفينديك.

توفيت بالأمس الممثلة التركية غولشاه تشوم أوغلو عن عمر ناهز 38 عامًا، وذلك بعد معاناتها مع مرض السرطان، والتركية اشتهرت بأعمالها المميزة مثل، ثمن الحب، المجتمع الراقي، لا تنسوني، وغيرها من الأعمال المميزة.

وكشف جوخان جونال، زوج الممثلة الشهيرة، أمس، تفاصيل وفاة غولشاه تشوم أوغلو، قائلًا: للأسف فقدنا زوجتي العزيزة، بهجة حياتي، والدة ابنتي الجميلة، ستشيع جنازتها غدا بعد صلاة الظهر من مسجد كلية اللاهوت بجامعة ألتونيزاد مرمرة، وسيتم دفنها في مقبرة كانليكا.