الغربان محترفة.. تستطيع التخطيط لعدد نواعقها

في عالم الطيور تُعدّ الغربان محترفة في العد، إذ كشفت دراسة حديثة أن الغربان تستطيع التخطيط عمداً لعدد نواعقها (صيحاتها) قبل إطلاقها.

وأظهرت تجارب سلوكية أجراها باحثون بقيادة أندرياس نيدر، من معهد علم الأعصاب بجامعة توبينغن الألمانية، أن الغربان يمكنها أن تتعلم عدد المرات التي من المفترض أن تنعق فيها. وقال نيدر: «يمكنها التحكم بالضبط في ما إذا كانت ستصدر نعيقاً أم لا»، حسب الدراسة التي نشرت في دورية «ساينس».

ودرّب الباحثون ثلاثة غربان من فصيلة «زاغ الجيف» على التفاعل مع محفزات بصرية وصوتية، وكان من المفترض أن تصدر الطيور من واحد إلى أربعة نواعق بعد عرض رموز مصورة مختلفة، أو عند سماع نغمات معينة. ومن المفترض بعد ذلك أن تختتم الغربان كل تسلسل من النواعق من خلال النقر على زر تأكيد.

وأضاف نيدر: «نجحت الطيور الثلاثة في إتمام المهمة، وتمكنت من حساب نواعقها في كل تسلسل»، مشيراً إلى أنه كانت هناك أيضاً أخطاء عندما فقدت الطيور القدرة على تتبع عدد مرات نعيقها في إجمالي التسلسلات.