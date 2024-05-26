رصد ولادة أقدم 3 مجرات في الكون للمرة الأولى

تمكن العلماء للمرة الأولى في تاريخ علم الفلك، من ملاحظة ولادة ثلاث من المجرات الأولى في الكون.

وشهد فريق معهد نيلس بور، وهو مركز أبحاث تابع لجامعة كوبنهاغن، للمرة الأولى، توثيق عملية الولادة «مباشرة» لثلاث من أقدم المجرات على الإطلاق في الكون، منذ ما بين 13.3 و13.4 مليار سنة، باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي، وفق موقع «روسيا اليوم».

ومن خلال رؤية التلسكوب بالأشعة تحت الحمراء، تمكن العلماء من تمييز كميات كبيرة من الهيدروجين المتراكم حول مجرة صغيرة في مرحلة التكوين.

وقال كاسبر إلم هاينتز، من معهد نيلس بور، الذي قاد الدراسة: «هذه هي الصور المباشرة الأولى التي رأيناها على الإطلاق لتكوين المجرات، وفيما أظهر لنا (جيمس ويب) في السابق مجرات مبكرة في مراحل لاحقة من تطورها، فإننا نشهد هنا ولادتها، وبالتالي بناء أول أنظمة نجمية في الكون».