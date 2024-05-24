نصائح لعلاج حروق الشمس

تعد حروق الشمس من المشكلات الجلدية الشائعة، خاصة خلال فصل الصيف، لكن هناك العديد من الوصفات الطبيعية كما ذكر موقع stylecraze، التي يمكن أن تساعد في تخفيف الألم والإحمرار والتورم المصاحب لحروق الشمس، كما تعمل على تفتيح البشرة.

جل الصبار:

يعد جل الصبار من أفضل العلاجات الطبيعية لحروق الشمس، لأنه يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ومرطبة.

الخيار:

يتميز الخيار بخصائص تبريدية ومرطبة، مما يجعله خطوة فعالة لعلاج حروق الشمس، خاصة أن طريقة تحضيره سهلة.

زيت جوز الهند:

يعد زيت جوز الهند غنياً بالفيتامينات، التي تساعد علي ترطيب البشرة و الحصول على بشرة خالية من الحروق، ويمكن أيضاً إضافة بضع قطرات من زيت اللافندر أو زيت شجرة الشاي إلى زيت جوز الهند للتخلص من حروق الشمس.

العسل:

يتمتع العسل بخصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات، مما يجعله خيارًا فعالًا للتخلص من حروق الشمس.



زيت شجرة الشاي:

زيت شجرة الشاي من مضادات الميكروبات الطبيعية القوية في علاج حروق الشمس بشكل سريع وقوي.