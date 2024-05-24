عائلة شوماخر تنتصر على حوار مزيّف بالذكاء الاصطناعي

فازت عائلة أسطورة الفورمولا1 مايكل شوماخر، بدعوى قضائية ضد مجلة أجرت مقابلة معه تم إنشاؤها بتقنية الذكاء الاصطناعي. وكتبت مجلة دي أكتفيله، وهي واحدة من العديد من مجلات المشاهير الشعبية في ألمانيا، على غلاف عددها في أبريل 2023 عبارة «مايكل شوماخر، المقابلة الأولى»، وكتبت أيضاً: «قد يبدو الأمر حقيقياً بشكل خادع»، مع اقتباسات مفترضة منسوبة إلى شوماخر، أنشأها الذكاء الاصطناعي.

واعتذرت مجموعة فونكه الإعلامية الألمانية، مالكة المجلة، لعائلة شوماخر العام الماضي عن المقال، وأقالت رئيس تحرير مجلة دي أكتفيله.

يُشار إلى أن شوماخر سقط في ديسمبر 2013 أثناء التزلج في جبال الألب الفرنسية، وأصيب بإصابة في الدماغ كادت أن تؤدي إلى وفاته، عندما اصطدم رأسه بصخرة، ما أدى إلى كسر خوذته. وتقاعد شوماخر البالغ 55 عاماً من سباقات الفورمولا1، بعد فوزه بـ91 سباقاً وخمسة ألقاب متتالية مع فيراري.