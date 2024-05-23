«باربي» على شكل فينوس وليامز.. تحية للنماذج الرياضية الناجحة

أصبحت فينوس وليامز الحاصلة على سبعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى للتنس، من بين تسع رياضيات تعتزم شركة ماتيل لألعاب الأطفال إنتاج دمى باربي تشبههن، لتسليط الضوء على النماذج الناجحة في رياضة السيدات قبل أولمبياد باريس.

وكشفت الشركة النقاب عن هذه الدمى، أمس، والتي ستطرحها مع كماليات خاصة بكل دمية، وترتدي دمية فينوس وليامز ملابس تنس بيضاء كاملة، إضافة إلى أقراط، وتمسك مضرباً صغيراً.

وقالت المصنفة الأولى على العالم سابقاً، إنها تأمل تحفيز الفتيات الصغيرات على ممارسة الرياضة باستخدام الدمية، وأضافت في مقطع فيديو وهي تحمل الدمية: «لا أستطيع حرفياً أن أتخيل حياتي من دون الرياضة، ومن دون التنس.. أريد أن تحظى الفتيات الصغيرات الأخريات بتجربة لا تقدر بثمن في ممارسة الرياضة، والتعلم منها ليس في الوقت الحالي فحسب، لكن لبقية حياتهن.. أعتقد أنه من المهم جداً أن تمارس الفتيات الرياضة».

ومن الشخصيات الرياضية الأخرى التي لديها دمية على صورتها، الملاكمة الفرنسية إستل موسلي، والعداءة البولندية إيوا سوبودا.

وقالت كريستا بيرغر، المسؤولة البارزة في شركة ماتيل، إن الدمى التي تم الكشف عنها مع بلوغ باربي (65 عاماً) هذا العام، «تحتفي» بتأثير الرياضة في تعزيز الثقة بالنفس والطموح بين الجيل المقبل.

وأضافت: «من خلال تسليط الضوء على البطلات الملهمات، نأمل تعزيز الاعتقاد بأن كل فتاة صغيرة تستحق الفرصة لمتابعة شغفها وتحويل أحلامها إلى حقيقة».