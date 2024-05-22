إناث الكلاب تميز أنين صغارها            

أظهرت دراسة حديثة أجرتها جامعة سانت إتيين الفرنسية، أن إناث الكلاب يمكنها التعرف بشكل فردي إلى أنين صغارها والتصرف بناء عليه.

وحللت الدراسة التي نشرتها الأكاديمية الوطنية الأميركية للعلوم 4400 تسجيلاً لنباح 220 جرواً من كلاب «البيجل» من 40 قفصاً.

وأُجريت التسجيلات في أربعة مراكز تربية في فرنسا.

واستخدم الباحثون مكبرات صوت صغيرة لتشغيل أصوات أنين كل من صغار إناث الكلاب، وغيرها من صغار كلاب «البيجل»، لتحديد ما إذا كانت تميز صغارها.

وأظهرت إناث الكلاب رد فعل أقوى على أصوات صغارها، ما أدى إلى زيادة سلوك الرعاية والتنشئة.

كما أظهرت الأمهات رد فعل أقوى على الأصوات عالية النبرة التي تصدرها الجراء الصغيرة بشكل عام.

وخلص الباحثون إلى أن أنين صغار الكلاب يحفز أمهاتها على تقديم المزيد من الرعاية.