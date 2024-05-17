نيويورك تحارب ضجيج السيارات الرياضية

في محاولة للحد من الضجيج في شوارع المدينة التي لا تنام، بدأت سلطات مدينة نيويورك فرض غرامات كبيرة على سائقي السيارات الرياضية عالية الضجيج، أو حتى سائقي السيارات الرياضية غير المعدلة التي تخالف القواعد الجديدة لمعدلات ضجيج السيارات.

وقرر المسؤولون في المدينة فرض الغرامات كجزء من برنامج جديد للحد من الضجيج، كما يهدف إلى التصدي للاستخدام المفرط لأبواق السيارات.

ونقلت مجلة «كار آند درايفر» الأميركية المتخصصة في موضوعات السيارات، عن أحد السائقين قوله إنه تعرض لغرامة قيمتها 800 دولار، بسبب إثارة ضجيج شديد بسيارته «بورش 911 كاريرا إس»، إنتاج 2010. وقد تم رفض طعنه على قرار الغرامة مرتين.

وتستخدم شرطة المدينة كاميرات ذكية تصل كلفة الواحدة منها 35 ألف دولار، وميكروفونات عالية الحساسية لتطبيق قواعد الضجيج الجديدة. وترصد هذه الأجهزة وتلتقط أي شيء بدءاً من صوت مخرج عادم السيارة حتى صوت البوق، وتشغيل الموسيقى بصوت مرتفع.