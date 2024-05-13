بالهيدروجين.. الصين تحقق اختراقاً جديداً في قطاع المواصلات

ذكرت الشركة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، أن البلاد نجحت في تطوير أول نظام للهيدروجين السائل المُركّب بالسيارات من فئة 100 كيلوغرام، ما يرمز لتحقيق اختراق جديد في قطاع المواصلات بالصين، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أمس. وأضافت الشركة التي طوّرت النظام المذكور أنه وباعتباره أحد المكونات الأساسية للشاحنات الثقيلة العاملة بالهيدروجين السائل، يتم إنتاج النظام الجديد محلياً بالكامل، إذ سيُساعد الشاحنات الثقيلة التي تعمل بالهيدروجين على تحقيق مدى مُحسّن يزيد على 1000 كيلومتر بمجرد شحنة واحدة فقط.

ومقارنة مع النظام السابق، يتميز النظام الجديد بزيادة 20% في حجم التخزين الفعلي، ضمن الأبعاد الإجمالية نفسها، مع خفض التكاليف بأكثر من 30%.

وقال خبير في الشركة إن النظام الجديد يتطابق مع المعايير الدولية من حيث جودة النظام، وكثافة تخزين الهيدروجين، ووقت التزود بالوقود.