طلب من ذوي متوفى استخدام بصمته لفتح هاتفه يثير جدلا في الكويت

أصدر قطاع الإفتاء في وزارة الأوقاف في الكويت، فتوى تحظر استخدام إصبع أو وجه الميت لفتح قفل هاتفه النقال.

وصدرت الفتوى ردًّا على طلب إدارة الجنائز في بلدية الكويت التي تتلقى طلبات من ذوي المتوفين، لاستخدام إصبع أو وجه المتوفى لفتح هاتفه.

ونشرت العديد من وسائل الإعلام المحلية، اليوم الجمعة، وثيقة رسمية من قطاع الإفتاء، تضمنت ردًّا على إدارة شؤون الجنائز، بعدم جواز الاطلاع على هاتف الميت سترًا له وحفظًا لخصوصيته لمظنة وجود ما يعيبه.

وأوضحت الفتوى أنه في حال الضرورة، فيُطَّلَع على الهاتف عن طريق القضاء أو الجهة الأمنية المختصة.

وأثارت الفتوى ردود فعل متباينة بين المدونين الكويتيين في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أيّد البعض عدم جواز الاطلاع على خصوصية المتوفى، فيما قال فريق آخر إن فتح هاتف الميت ضرورة للحصول على معلومات مهمة تخص عائلته.

وكتب أحد المدونين: "يلتقطون (سيلفي) مع الميت، ويتمردون بوقاحة على خصوصيته. لم تعد هناك أي حرمة للميت في زمننا للأسف".

وقال آخر في سياق مغاير: "بالعكس يبدو الطلب منطقيًّا، قد يكون في جواله تسجيل مديونيات عليه لآخرين، أمانات لم يدفعها لأصحابها وغيرها، وقد لا يعلم أهله عنها شيء ولم يكتبها في وصيته فيبادورا بالقيام بها قبل دفنه".