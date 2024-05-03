يُشبه البصل الأخضر بالطعم والشكل.. تعرف إلى فوائد الكراث؟

يُعتبر الكراث من بين أنواع الخضار المحبوبة لدى العديد من الأشخاص بسبب نكهته الخفيفة، التي تُشبه البصل، وأيضًا بسبب فوائده الصحيّة التي لا تُعد ولا تُحصى.

أوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"مكتبة الطب الوطنية" في أميركا أن الكراث يحتوي على مجموعة متنوعة من المواد النشطة بيولوجيًا، بما في ذلك مركبات الكبريت، ومركبات الستيرويد، ومركبات الفلافونيد.

وقد أظهرت العديد من الدراسات أن هذه المكونات النشطة تنتج التأثيرات التالية:

تعزيز الدورة الدموية

خفض الكولسترول

تخفيف التعب

مكافحة الالتهاب

مكافحة البكتيريا

تنظيم استقلاب الخلايا

مكافحة السرطان

مكافحة الأكسدة

خفض مستويات الدهون والسكر في الدم

ويُعتبر الكراث مصدرًا ممتازًا للعديد من الفيتامينات الأساسية التي يحتاجها الجسم، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"Healthy SD" في أميركا.

وتشمل ما يلي:

فيتامين "ك"

فيتامين "سي"

فيتامين "أ"

ويشار إلى أن الكراث يشبه البصل الأخضر، لكن طعمه أخف، يحتوي على حمض الفوليك، وهو أساسي لحملٍ صحي، يحتوي على البكتيريا المفيدة، التي يحتاجها جسم الإنسان، وتُعرف بـ"البريبايوتكس".

ويمكن تناول الكراث نيئًا، أو مقليًا، أو مُحمّصًا، أو مسلوقًا، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"Healthy SD" في أمريكا.

ويدخل في العديد من أطباق الطعام، والحساء، وحتى السلطات. وعلى سبيل المثال، يقوم بعض الأشخاص بتقطيع الكراث لقطع صغيرة، وطهيها مع البطاطس المهروسة.

يتواجد الكراث في موسمه خلال فصل الشتاء وأوائل الربيع، ولكن يمكن العثور عليه أيضًا على مدار العام. ويجب أن يكون الكراث الجاهز للأكل متماسكًا ومقرمشًا مع قدر لا بأس به من اللون الأبيض والأخضر الفاتح.

ويمكن تبريد الكراث غير المغسول لمدة تصل إلى أسبوعين.

ولكن، تأكد من غسله دائمًا بعد تقطيعه وقبل تناول الطعام، حيث غالبًا ما تكون هناك أوساخ مخفية بين أوراقه.