رشا رزق تغني للذاكرة والبطولة في «الشارقة القرائي للطفل»

يستضيف مهرجان الشارقة القرائي للطفل حفلاً للفنانة رشا رزق، (صوت سبيستون الذهبي)، التي ارتبطت أغانيها بذاكرة الطفولة ومسلسلات البطولة، إذ أدت الشارات الغنائية لمسلسلات كرتونية مشهورة مثل: «ريمي» و«أنستازيا» و«المحقق كونان» و«بوكيمون» و«القناص». وستغني رشا رزق ضمن فعاليات الدورة الـ15 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، خلال الفترة من الأول إلى 12 مايو المقبل في مركز إكسبو الشارقة تحت شعار «كن بطل قصتك». وتؤكد استضافة رزق حرص المهرجان، على الدمج بين كل عناصر الثقافة من فنون وآداب ومهارات وتقاليد وتقديمها للأطفال من زوّار الحدث، لتعزيز عناصر المعرفة كافة في وعيهم، والإسهام في بناء شخصية متكاملة للطفل تتذوق الفنون وتعي قيمتها وأهميتها في حياة الأفراد والمجتمعات. وسيقام حفل رزق في القاعة رقم (5) في إكسبو الشارقة، في الرابع من مايو المقبل. يشار إلى أن صوت رشا رزق، ارتبط في ذاكرة أطفال الوطن العربي بأهم الأعمال الهادفة الموجهة لأجيال متلاحقة من الصغار الذين حفظوا كلمات أغانيها ورددوها في حياتهم اليومية، ودمجوا بين هذه الكلمات من ناحية والأخلاق الاجتماعية الحميدة من ناحية أخرى. وتستضيف الدورة الـ15 من المهرجان أكثر من 190 ضيفاً من 25 دولة حول العالم، سيقدمون للجمهور باقة من الفعاليات التثقيفية، تشمل الخطابات الملهمة، والجلسات النقاشية وورش العمل التي تثري المعارف وتغرس المهارات في عقول الصغار والكبار على حد سواء.