«ساعة» في حب دبي

في مشهد يعبر عن الروح الأصيلة في الإمارات، تتواصل مبادرات التعبير عن حب الوطن، وتظهر المعادن النفيسة في هذه اللحظة التي تسابق فيها كثيرون، صغاراً وكباراً نساء ورجالاً مواطنين ومقيمين من كل الأعمار، للمشاركة في أعمال حملة «تنظيف الفرجان» التي تنظمها مبادرة «فرجان دبي»، بالتعاون مع شرطة دبي وبلدية دبي، إذ يسارع المتطوعون إلى حمل الأدوات، والمشاركة - كل بما يستطيع - في هذه المسيرة الملهمة، من أجل ترجمة عشقهم لمدينة تستحق الحب، وأنهم على استعداد دائم للتعاون من أجل الحفاظ على جمالها ووجهها الناصع، ولو بـ«ساعة مع عامل النظافة» في منطقة الورقاء بدبي، وغيرها من الأماكن.