مقتل زوجين مسنّين في مزرعة على يد خروف

تحقق الشرطة في نيوزيلندا في حادثة قتل زوجين مسنين في مزرعة على يد خروف، وصرحت الشرطة في بيان أنه تم العثور على رجل وامرأة ميتين في منزلهما في غرب منطقة أوكلاند صباح يوم الخميس، كما أفادت الشرطة بأنه عند وصولها إلى مسرح الجريمة، وجدت الخروف موجودًا في المكان.

وقال أحد أقارب الزوجين، دين بوريل، بأن الضحيتين اللذين تجاوزا سن الثمانين قتلا في “حادث مأساوي” نجم عن هجوم حيوان، حسبما ذكرت إحدى وسائل الإعلام.

وأفادت الشرطة بأن شخصًا آخر أصيب بجروح طفيفة خلال هجوم الخروف، ولم يتم تحديد هويته حتى الآن. وأشارت الشرطة إلى أنه عندما وصل رجال الشرطة إلى الموقع، هاجمهم خروف آخر وتم اتخاذ قرار قتله بعد تقييم المخاطر.

وأعلنت الشرطة أن جثتي الضحيتين ستخضعان لعملية تشريح للوقوف على أسباب الوفاة. يجدر بالذكر أن عدد سكان نيوزيلندا يبلغ حوالي خمسة ملايين شخص، وتعتبر البلاد وجهة رئيسية لتربية الأغنام حيث يوجد بها أكثر من 25 مليون خروف.