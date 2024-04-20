الإصابة بمتلازمة المقصورة.. فتش عن الضغط الزائد على العضلات

أوردت مجلة «أبوتيكن أومشاو» الألمانية، أن متلازمة المقصورة (Compartment syndrome) هي حالة طبية خطرة تحدث عند زيادة الضغط على عضلات الذراعين والساقين، التي تنقسم إلى ما يُسمى «المقصورات».

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة أن متلازمة المقصورة تحدث بسبب التعرض لإصابة مثل السقوط على الذراع أو الساق أو التحميل الزائد على العضلات عند ممارسة الرياضة أو الحروق.

ويؤدي الضغط إلى تعطيل تدفق الدم إلى العضلات والأعصاب، ما يتسبب في حرمانها من الأكسجين والعناصر المغذية، ما ينجم عنه نخر الأعصاب والعضلات في المقصورة.

وتتمثل أعراض متلازمة المقصورة في الشعور بألم شديد ومحدودية الحركة وقِصر العضلات وضعفها واضطرابات الإحساس مثل الخدر والتورم ومظاهر الشلل.

وينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض، للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، وذلك لتجنب العواقب الخطرة، التي قد تترتب على متلازمة المقصورة، والمتمثلة في بتر الأطراف أو الفشل الكلوي الناجم عن انحلال الرُّبَيْدَات.

ويتمثل العلاج في الجراحة، حيث يقوم الجراح بقطع اللفافة حول مجموعة العضلات المصابة، بحيث تتوفر للأنسجة العضلية المتورمة مساحة أكبر، وبالتالي يتم تقليل الضغط على المقصورة.