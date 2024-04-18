ثعبان يعطّل قطاراً «فائق السرعة»

تسبب ثعبان الثلاثاء بتعطيل حركة قطار تابع لشبكة شينكانسن من القطارات فائقة السرعة في اليابان، مع العلم أنّ مواعيد وسائل النقل هذه دقيقة جداً ومن النادر أن تشهد أي تأخيرات.

ونبّه أحد الركاب عناصر الأمن بوجود ثعبان يبلغ طوله 40 سنتيمتراً في القطار الذي يربط بين ناغويا وطوكيو، مما أدى إلى توقفه لـ17 دقيقة.

وأكد ناطق باسم شركة السكك الحديد المركزية اليابانية لوكالة فرانس برس أنه لم يتّضح ما إذا كان الثعبان ساماً وكيف تمكّن من الوصول إلى داخل القطار، مشيراً إلى عدم وقوع إصابات أو تسجيل حالات ذعر بين الركاب.

ويحق لركاب قطارات شبكة شينكانسن اصطحاب كلاب صغيرة أو قطط أو حمام أو غيرها من الحيوانات، لكن ليس ثعابين.

وقال الناطق "من الصعب أن تتسلق الثعابين البرية القطارات. ونحن نعتمد قواعد تحظر على الركاب إدخال الثعابين إلى قطارات شينكانسن"، مضيفاً "لكننا لا نفتّش في أمتعتهم".

وكان من المقرر أن يُكمل القطار مساره نحو أوساكا، لكنّ الشركة قررت استخدام قطار مختلف، مما تسبب في تأخير الرحلة لنحو 17 دقيقة، على قول الناطق.

وتم تكثيف دوريات المراقبة التي يقوم بها حراس الأمن في القطارات السريعة بعد حادثة الطعن التي حصلت عام 2018 في أحد قطارات شينكانسن وأثارت صدمة كبيرة في اليابان الذي يُعدّ بلداً آمناً.