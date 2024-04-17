المناطيد تنشر الجمال في دبي.. هذه المرة على الأرض

أطلقت «نخيل» فعاليات «سييك بيوند» التي تصحب زوّارها في رحلة للخروج عن المألوف، وخوض تجربة حافلة بالاستكشاف، في ظلال ألوان المناطيد الجميلة التي تنشر الفرح هذه المرة وهي مثبتة على الأرض، وليست في السماء.

وأعلنت «نخيل» أنه بإمكان الضيوف والزوّار خوض الرحلة من اليوم وحتى الخامس من مايو المقبل مع أنشطة مناطيد الهواء الساخن الفريدة من نوعها، في أربع وجهات عبر «نخيل مول» و«ذا فيو» و«بالم ويست بيتش» و«ذا كلوب».

ويُمكن للزوّار الصغار عيش تجربة مميزة في منطقة لعب مستوحاة من منطاد الهواء الساخن، علاوة على ورش عمل تفاعليّة ذات طابع خاص للأطفال في «نخيل مول».

وستنبض وجهة «بالم ويست بيتش» بالحياة مع عرض لمناطيد الهواء الساخنة المضاءة ليلاً والمثبّتة عبر الممشى بأكمله.