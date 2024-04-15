منى واصف: زوجي طردني من مكتبه بسبب عبد الحليم حافظ !

كشفت الممثلة السورية منى واصف عن جوانب جديدة من حياتها الشخصية، بدءاً من بداياتها الفنية وصولاً إلى علاقتها بزوجها المخرج محمد شاهين وبعض المواقف التي حصلت بينهما.

وقالت واصف خلال إطلالتها في برنامج "بيغ تايم بودكاست" مع الإعلامي عمرو أديب، إنه بعد زواجها من المخرج السوري محمد شاهين قام الأخير بمنعها من التمثيل في البداية، وهو ما أدى إلى شعورها بخيبة أمل كبيرة.

وبينت أنها خلال السنة الأولى من زواجها، لم يفارقها شعور خسارة أحلامها وباتت لا تستطيع حتى مشاهدة التلفاز لكي لا ترى زملاءها، مضيفة أنها وقعت حينذاك بين خيارين إما الاستمرار بهذا الزواج أو الانفصال، لكنها اختارت البقاء مع زوجها وترك التمثيل.

وأشارت إلى أن زوجها شاهين وافق بعد مدة على عودتها إلى التمثيل لكن بشرط أن يبقى عملها بنطاق فرقة "التلفزيون السوري"، أي تحت ناظريه وبالقرب منه.

وأوضحت أنه ورغم منصب شاهين في التلفزيون، فإنه كان يرفض تفضيلها عن غيرها، بل كان يعاملها كأي شخص آخر، حتى إنه كان يمنعها من الدخول إلى مكتبه الخاص.

وروت الممثلة السورية موقفاً طريفاً حدث معها في منتصف الستينيات خلال عملها في "التلفزيون السوري"، حيث قالت إنها التقت لأول مرة بالمطرب المصري الشهير عبد الحليم حافظ خلال قيامه بمقابلة في التلفزيون، ولحماسها الشديد، ركضت نحو مكتب زوجها لإخباره بذلك، لكنها فوجئت بردة فعله الغاضبة حين نهرها وطردها من مكتبه.

وعن مجمل أدوارها التي قدمتها، أكّدت الممثلة السورية تفضيلها شخصيات المرأة القوية، لانعكاساتها على شخصيتها الحقيقية لكونها ليست من هذا الصنف بالواقع، مؤكدةً أن أدوارها لا تشبهها.

ومنى واصف ممثلة سورية ولدت عام 1942 من أب مسلم كردي وأم مسيحية. بدأت مسيرتها الفنية كعارضة أزياء في نهاية خمسينيات القرن العشرين، ثم دخلت بعدها مجال التمثيل.

عام 1963 تزوجت واصف من المخرج "محمد شاهين"، وأنجبت منه ابناً واحداً اسمه عمار، المشهور بـ "عمار عبد الحميد"، وهو من المعارضين السوريين المقيمين خارج سوريا.